UPDATE / Gyor si Larvik au remizat, scor 27-27, astfel ca bucurestencele au coborat pe locul 4 in clasament, fiind surclasate de catre Larvik. UPDATE / CSM Bucuresti a invins-o pe Esbjerg cu scorul de 33-25 si a obtinut cele doua puncte, urcand astfel pe locul 3 in clasamentul Grupei 2. UPDATE / Romancele au dominat prima repriza si conduc la pauza cu scorul de 17-13. Tigroaicele sunt la o repriza distanta de clasarea pe un loc de calificare din Grupa 2 a Ligii Campionilor.

CSM Bucuresti va disputa duminica, a treia partida in Liga Campionilor, impotriva formatiei daneze Esbjerg, de la ora 18:00, in sala Dinamo.

Adversara CSM-ului se afla pe ultimul loc in grupa, iar daca reusesc sa invinga, romancele pot urca pe loc de calificare in sferturile de finala ale competitiei. Echipa din Bucuresti are patru puncte dupa cele doua meciuri jucate, in urma carora a obtinut un egal si o victorie.

Danezele au pierdut ambele meciuri disputate pana acum in grupa a doua a acestei competitii.