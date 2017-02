Gaz Metan Medias a pierdut pe teren propriu, in fata CFR-ului, partida contand pentru etapa cu numarul 23 a Ligii I. Meciul s-a incheiat cu scorul de 2-1 pentru oaspeti, iar Cristi Pustai, antrenorul Gazului a marturisit ca o posibila clasare pe loc de play-off ar putea sensibiliza conducerea clubului.

„Va trebui sa gestionam mai bine acest final de sezon regulat. Mergem sambata la Voluntari sa nu pierdem. Atata timp cat nu esti dator nimanui, nu stiu cum e posibil sa fii depunctat. Dar noi, romanii, avem un stil in a ne rezolva problemele in alta parte. Noi speram ca daca intram in play-off vom reusi sa sensibilizam si oamenii care dau bani la echipa”, a declarat Cristi Pustai.

Alexandru Munteanu si-a declarat si el dorinta de a ramane pe loc de play-off, desi echipa este suparata in urma acestei infrangeri. Presedintele clubului i-a asigurat pe jucatori ca vor primi inapoit cele trei puncte cu care au fost sanctionati.

„Suntem foarte suparati, pentru ca ne doream foarte mult sa castigam. Dar asta nu ne impiedica sa ramanem in play-off. Acum speram ca in cele 3 etape sa dam maxim si sa ramanem pe loc de play-off. Fiecare meci e ca o finala pentru noi. Domnul presedinte ne-a asigurat ca vom primi inapoi acele 3 puncte”, a declarat si Alexandru Munteanu, potrivit Dolce Sport.