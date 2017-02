Clujenii castiga in fieful campioanei Ligii Nationale de baschet masculin!

U Banca Transilvania Cluj-Napoca si-a confirmat statutul de lidera a Ligii Nationale de baschet impunandu-se la scor pe terenul campioanei en-titre CSM CSU Oradea in penultima etapa a sezonului regulat. CSU Sibiu a castigat tot in deplasare, la SCM Timisoara, dupa un final dramatic. Steaua CSM Eximbank, SCM Universitatea Craiova si Phoenix Galati au triumfat in fata propriilor suporteri.

Clujenii au ajuns la 36 de puncte in urma victoriei la zece cosuri, 75-55 (43-31) in sala din Oradea care poarta numele lui Antonio Alexe. Urmeaza la trei lungimi Steaua CSM Eximbank, 77-65 (30-35) cu BCM Universitatea Pitesti, CSU Sibiu, 73-72 (40-36), prin cosul lui Hardy din ultima secunda a partidei de la Timisoara, ambele avand acelasi numar de puncte, 32. Desi au pierdut, echipele din Pitesti si Oradea sunt ca si calificate in faza urmatoare 1-6. Unde ar fi putut ajunge si BCM Mures, daca n-ar fi fost intrecuta clar in deplasare de SCM Universitatea Craiova, 72-91 (39-42). Phoenix Galati a transat de partea sa victoria in duelul cu Dinamo Bucuresti, 93-87 (42-43).

Ultima runda a primei parti a campionatului se va disputa peste doua saptamani, de la aceeasi ora. Pana atunci va avea loc la Sibiu faza finala a Cupei Romaniei si All Star Game-ul baschetului masculin.