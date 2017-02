Fed Cup: Romania – Belgia 1-3, in primul tur al Grupei Mondiale II. Cirstea si Niculescu au adus singurul punct al Romaniei in aceasta confruntare

UPDATE / Romancele au dominat meciul si au castigat cel de-al doilea set cu scorul de 6-0.

UPDATE / Sorana Cirstea si Monica Niculescu au castigat primul set cu scorul de 6-2, in fata belgiencelor.

Ultima partida la simplu nu se va mai disputa, astfel ca, romancele vor disputa direct meciul la dublu impotriva belgiencelor. Cirstea si Niculescu le infrunta pe Flipkens si Zanevska.

UPDATE / Begu pierde si al treilea set, cu scorul de 7-5, iar Romania pierde calificarea.

UPDATE / Romanca pierde al doilea set cu scorul de 7-5, iar meciul se va decide in ultimul set, impotriva belgiencei.

UPDATE / Irina Begu a castigat primul set cu scorul de 6-3, dupa ce a inceput in forta meciul impotriva belgiencei Elise Mertens.

Romania se intalneste cu Belgia in a doua zi de Fed Cup, la Sala Polivalenta din Bucuresti. Irina Begu deschide ziua, cu meciul impotriva sportivei Elise Mertens.

UPDATE / Dupa 3 ore si 25 de minute, Wickmayer face break si castiga decisivul cu 7-5! Belgia conduce Romania cu 2-0 dupa prima zi.

UPDATE / Set pentru Sorana Cirstea, scor 7-5, un set care a avut cinci break-uri! Este primul set pe care Romania il castiga in fata Belgiei.

UPDATE / Set pentru jucatorea belgianca, adjudecat in tie-break, incheiat cu un as! Ambele jucatoare si-au pierdut de doua ori serviciul.

A inceput a doua partida a zilei si ultima, Sorana Cirstea – Yanina Wickmayer.

UPDATE / Monica a salvat doua mingi de meci, dar Flipkens a revenit si a fructificat a treia sansa. Belgia trece in avantaj după primul meci. 0-1

UPDATE / Belgianca a castigat primul set. Flipkens a servit foarte bine si a fost mai agresiva.

Monica Niculescu si Kirsten Flipkens vor deschide confruntarea dintre Romania si Belgia, din a doua Grupa Mondiala a Fed Cup. Urmariti in format Livescore pe site-ul www.SPTFM.com desfasurarea partidelor.

Niculescu si Flipkkens s-au mai infruntat de sase ori, de fiecare data pe suprafete rapide, scorul fiind 3-3. La inceputul acestui an, romanca s-a impus in optimile turneului de la Hobart, Australia, scor 6-3, 6-2.

In al doilea meci al zilei de sambata, Sorana Cirstea (26 de ani, locul 62 WTA) va juca impotriva Yaninei Wickmayer (27 de ani, 60 WTA). Belgianca are 4-1 la intalnirile directe. Cirstea a castigat la Cincinnati, pe hard, in 2012, iar Wickmayer s-a impus la Oeiras (zgura, 2009), Hertogenbosch (2009), US Open (2011) si Kooyong – demonstrativ (2017).

Sambata, ora 13:00

Monica Niculescu – Kirsten Flipkkens

Sorana Cirstea – Yanina Wickmayer

Duminica, ora 13:00

Irina Begu – Elise Mertens

Sorana Cirstea – Kirsten Flipkkens (anulat)

Dublu: Cirstea / Niculescu – Flipkens / Zanevska