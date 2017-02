Adi Popa a debutat pentru Reading in a treia etapa de dupa transferul sau in Championship!

Adi Popa a debutat pentru Reading in disputa cu Barnsley, de pe teren propriu, scor 0-0. Mijlocasul roman care a fost transferat in schimbul a 600.000 de euro a intrat in minutul 82, in locul lui McCleary.



Lasat pe banca in precedentele doua etape de dupa transferul lui, Popa a avut mai mult noroc in partida cu Barsley. Antrenorul Jaap Stam a decis sa-i acorde o şansa in minutul 82, cand l-a inlocuit pe McCleary, jucator care a marcat opt goluri in acest sezon.

Adi Popa n-a avut insa suficient timp la dispozitie sa iasa prea mult in evidenta. Mijlocasul de 28 de ani s-a zbatut destul de mult, insa singura faza in care a atras atentia a fost o pozitie de off-side, in minutul 90+3.

Este cel de-al doilea egal consecutiv facut de Reading, dupa 2-2 cu Ipswich, in etapa trecuta. In urma rezultatului de acum, Reading ramane pe locul 4 in Championship, 57 de puncte, la 7 lungimi distanta de liderul Brighton, dar va juca in play-off-ul pentru promovare.