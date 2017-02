Viitorul va intalni FC Porto in optimile de finala ale UEFA Youth League, in deplasare!

Conform tabloului, in cazul calificarii, Viitorul va juca in sferturi cu invingatoarea din meciul Barcelona – Borussia Dortmund, tot in deplasare! Partida FC Porto – FC Viitorul se va disputa lpe 21 sau 22 februarie, iar cea din sferturi, 7 sau 8 martie.



PROGRAMUL OPTIMILOR

TSKA Moscova – Rosenborg

Atletico Madrid – Sevilla

Barcelona – Borussia Dortmund

Ajax – Dinamo Kiev

Monaco – Real Madrid

Salzburg – PSG

PSV – Benfica

FC Porto – FC Viitorul

PROGRAM SFERTURI

Monaco/Real Madrid – Ajax/Dinamo Kiev

CSKA Moscova/Rosenborg – PSV Eindhoven/Benfica

Barcelona/Borussia Dortmund – Porto/Viitorul Constanţa

Salzburg/Paris Saint-Germain – Atletico Madrid/Sevilla