Victorie la zece puncte pentru oradeni in primul meci din optimile FIBA Europe Cup!

CSM CSU Oradea a castigat la o diferenta de zece puncte, 82-72 (36-35) partida din propria arena cu Muratbey Usak Sportif contand pentru prima mansa din optimile FIBA Europe Cup. Succes care trebuie confirmat in returul de peste doua saptamani din Turcia.



Duelul celor doua formatii care au evoluat in grupele Basketball Champions League, dar nu stralucesc in campionatele Romaniei si Turciei, a fost dominat de echipa antrenata de Cristi Achim. Dupa ce s-a impus in primul sfert cu 25-15, l-a pierdut pe urmatorul, 11-20, a incheiat nedecis urmatoarele zece minute, iar in ultimul a castigat cu 25-16. Cosgeterul partidei a fost bosniacul Pasalic, autor a 25 de puncte pentru teamul bihorean. Au mai inscris pentru campioana Romaniei Denison, 18, Zeno, 13, Mandache, 7, Lucic, 5 si Tibirna, 1. Principalii marcatori ai oaspetilor au fost Harrison si Freimanis, cu cate 16 puncte.

Adversara oradenilor a ajuns in grupele Basketball Champions League dupa ce a eliminat-o pe U Banca Transilvania Cluj-Napoca in urma a doua victorii, 93-90 acasa si 85-66 in deplasare. Atat Muratbey Usak Sportif, cat si CSM CSU Oradea, au incheiat pe locul 6 in competitia mentionata, continuand in optimile FIBA Europe Cup.