Sorana Cirstea a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare intalnirii dintre Romania si Belgia de la Fed Cup, marturisind ca este pregatita sa joace indiferent de adversar, iar suprafata nu reprezinta un impediment.

„Cu Wickmayer am jucat de cateva ori. Din pacate, ultima intalnire a fost in 2012, asa ca nu cred ca este relevant ce s-a intamplat atunci.

Vom vedea un meci interesant. Ea este o jucatoare agresiva, loveste bine si incearca mereu sa vina peste tine. Are un stil apropiat de al meu, va fi care pe care. Sunt pregatita insa, de asta am venit aici, sa joc indiferent de adversar.

Eu am avut rezultate bune pe toate suprafetele, de la zgura, la iarba si hard, cred ca ma pot adapta destul de usor. Am avut o saptamana de pregatire in sala, asa ca sunt apta de meci.

Apta din punct de vedere fizic nu poti fi niciodata, altfel nu ai fi sportiv de performanta. Ceva tot te doare. Daca te trezesti dimineata si nu te doare nimic inseamna ca nu e ok. Dar voi da tot ce am mai bun si sper sa iasa bine”, a declarat Sorana Cirstea, potrivit Digi Sport.