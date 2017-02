Parteneriat intre FRF si ASE Bucuresti pentru organizarea de cursuri de management sportiv

Federatia Romana de Fotbal si Academia de Studii Economice din Bucuresti au semnat, joi, un parteneriat pentru cresterea performantei organizationale si a competitivitatii cluburilor sportive prin imbunatatirea calitatii profesionale, potrivit unui comunicat al FRF.



Prin acest acord, Federatia Romana de Fotbal (FRF) doreste sa faca un pas important in cresterea performantei organizationale si sportive, cu rezultate vizibile in relatia cluburilor cu spectatorii, sponsorii si autoritatile.

Parteneriatul, semnat de presedintele FRF, Razvan Burleanu, si de rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prevede:

– Organizarea de cursuri de formare continua adresate managerilor de club, ofiterilor de presa, ofiterilor de securitate pe stadioane, team-managerilor, dar si altor categorii profesionale;

– Inaugurarea in 2018 a unui program de masterat in management sportiv, destinat managerilor de cluburi, de federatii sportive, responsabililor guvernamentali si nu numai, care se doreste sa capete caracter continental. Aici se va conta pe sprijinul UEFA, dar si pe cel al diverselor scoli de management sportiv din Germania, Olanda, Danemarca, implicate in proiectul european “Play the Game” si DBU;

– Dezvoltarea unui program de internship si voluntariat dedicat studentilor Academiei de Studii Economice prin care acestia au oportunitatea de a fi alaturi de activitatea fotbalistica si de a invata practic management fotbalistic.

„Ma bucur ca primul parteneriat sportiv al Academiei de Studii Economice este cu Federatia Romana de Fotbal. Cred ca principalul castig al acestuia va fi cursul de Master in Management Sportiv. Ne-am propus sa atragem mai multi specialisti in acest program din tara si din strainatate. Sper ca acest parteneriat sa aiba o durata cat mai mare pentru a crea cat mai multi conducatori sportivi tineri de succes”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

„Semnarea parteneriatului vine sa dea forma discutiilor noastre cu privire la un program educational, structurat pe mai multe nivele de pregatire academica, gandit in folosul oamenilor din sport si al acelora care vor sa urmeze o cariera in organizatiile sportive. in spatele performantei sportive stau profesionistii, iar noi dorim sa ii pregatim pe profesionistii din spatele celor din teren, adica echipa din spatele echipei. Un adevarat profesionist al fotbalului si al sportului in general poseda competente solide si valori puternice! Acesta este un program educational pentru viitor! Am incredere ca in zece ani vom privi in urma catre un parteneriat de succes, care ne va face mandri si increzatori in puterea noastra de a intari si dezvolta sportul romanesc, pe care cu totii il iubim”, a spus Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.