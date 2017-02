In aceasta etapa, Steaua va juca cu FC Voluntari, pe teren propriu, iar in etapa urmatoare este programat meciul impotriva Craiovei, care s-ar putea juca la Severin. Antrenorul ros-albastrilor a anuntat, insa, ca echipa sa nu va disputa acest meci daca este vorba de o deplasare la Severin.

”Nu vom juca la Severin, vom vedea unde se va juca meciul cu cei de la Craiova. Regulamentul spune cu totul altceva. Trebuie sa jucam pe o raza nu mai mare decat distanta dintre Bucuresti si Craiova. Nu intru in detalii, nici nu stiu daca au pus la Severin al doilea teren, noi am cerut acest lucru. Am jucat acolo, dar datorita conditiilor de pana acum nu vrem sa mai mergem la Severin.

Este un program facut de cei de la Liga, trebuie respectat. in momentul in care depui licenta si cea mai importanta prevedere este ca terenul sa aiba incalzire, putem discuta daca e despre ora jocului, dat fiind temperaturile scazute. Dar normal ca intram in conflict cu cei de la televiziuni. Nu cred ca trebuie decat sa vedem cum gasim solutii. Acesta este programul si noi ne vom supune”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Digi Sport.