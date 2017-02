Ilie Nastase, capitanul nejucator al echipei Romaniei la Fed Cup, a ales ca cea mai bine clasata romanca in clasamentul WTA, Irina Begu, sa nu joace in primul meci, responsabilitatea revenindu-i Monicai Niculescu, care o va intalni pe Kirsten Flipkens in primul duel cu Belgia. Nastase a asigurat totusi, ca Begu nu are probleme de sanatate.

„Ce sa fac, sa ma dau de gol? Sunt belgienii aici, voi spune in privat de ce am facut asta.

Irina nu are probleme medicale. Nu stiu daca are importanta ordinea meciurilor, trebuie sa se joace ambele. S-ar putea sa se schimbe echipa, si la ei la fel (la dublu – n.r.).

Sunt aceleasi jucatoare din turnee, dar acum e pe echipe. Nu este o pregatire speciala. Nu ne facem planuri, asa cum probabil nici ei nu isi fac. Toate meciurile trebuie jucate pe teren. E un avantaj ca jucam acasa”, a declarat Ilie Nastase, potrivit Digi Sport.

Monica Niculescu se va intalni cu Kirsten Flipkens pentru a saptea oara, acestea fiind la egalitate privind victoriile. Meciul se va disputa sambata, la Sala Polivalenta din Bucuresti.