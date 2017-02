ACS HC Adrian Petrea Resita este deja istorie in handbalul romanescu, dupa ce la inceputul acestei saptamani FRH a decis ca echipa banateana sa fie retrasa din Liga Nationala Masculina, din cauza problemelor financiare. Unul dintre fostii tehnicieni cu experienta in gandbalul romanesc, Radu Voina, a acceptat sa vorbeasca pe marginea acestui subiect.



„Federatia a decis ce se va intampla de acum inainte si cred ca decizia cu punctele luate echipelor care au invins Resita este cea corecta. Normal este sa dispara si rezultatele echipei. Dar, retragerea acestei echipe este vina Federatiei! La inceputul sezonului, orice echipa trebuie sa prezinte federatiei niste garantii. Este anormal sa ajungem sa vedem ca o echipa este obligata sa se retraga in plin sezon.

Din pacate, federatia se ocupa doar de echipele natio nale masculine si feminine, nu si de echipele din campionat.”, a spus fostul selectioneral nationalei feminine de handbal, Radu Voina, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

despre victoria CSM-ului la Larvik: „Cu meciul de la Ljubljana am castigat si eun pariu. Era evident ca CSM va castiga, Krim-ul nu mai e ceea ce a fost, sa fim seriosi. Va dati seama ce ar fi insemnat o infrangere sau chiar si o remiza? Un dezastru.

Si sa fim sinceri, CSM are primul sau al doilea buget din Europa!”.