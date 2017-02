Fostul antrenor al Pandurilor, Petre Grigoras, este convins ca Marian Pleasca, noua achizitie a Stelei, este o solutie excelenta pentru pentru postul de fundas dreapta. Tehnicianul a vorbit si despre conditiile in care a fost indepartat de la echipa gorjeana in aceasta iarna.



„Pe m-a surprins ca nu isi gasise echipa dupa despartirea de Tg Jiu. Ma gandeam ca a fost prea pretentios, oricum nu este pus la punct pentru aceasta perioada. Consider ca este unul dintre cei mai buni fundasi dreapta din Romania. Eu l-am antrenat vreo 4 ani la Tg Jiu si stiu ce poate. Are calitate. E

Medical nu are nicio problema, dar a avut in trecut ceva destul de grav si avea ganduri de retragere. Si-a revenit si are planuri mari de viitor. I-am spus sa fie atent la ispitele Capitalei si sa fie serios. Sunt convins ca din vara isi va prelungi contractul. Nu are probleme de comportament si veti vedea ca se va integra repede.

Nici la ora asta nu am semnat un act de reziliere cu echipa, dar a fost adus un antrenor in locul meu. Am rimit o hartie de la administratorul judiciar, prin care mi s- desfacut contractul de munca cu litera i. Pai, ce am facut de am fost indepartat asa? Ne vom judeca, pentru ca acest contract nu a fost respectat.”, a declarat Petre Grigoras, fostul antrenor al Pandurilor, in cadrul emisiunii „Blockstart”.