Reinceperea returului din sezonul regular al Ligii 1, coroborata cu conditiile meteo de la inceputul acestei luni februarie, a agitat spiritele si mai mult in fotbalul romanesc. Un meci a fost deja amanat, iar un altul a fost decalat, insa foarte multe discutii au aparut dupa ce LPF a decis sa mute in martie partida dintre CSM Poli Iasi si Astra, care ar fi trebuit sa se dispute vineri seara, partida din etapa a 23-a.



Emilian Hulubei, presedintele AFAN, a vorbit despre aceasta situatie, dar si despre noul proces in care s-a trezit clubul Dinamo, acuzat ca a ascuns cateva milioane de euro in procesul de insolventa.

„Cluburilor nu le pasa de jucatori sub nicio forma. In fotbalul asta, parerea fotbalistul conteaza foarte putin. O sa stam de vorba cu jucatorii pe tema asta pe Whatapp, unde avem deja un grup, pentru ca sunt unii care accepta sa joace si o vreme ca cea de acum.

Dar clubul trebuie sa plateasca daca un fotbalist are de suferit, iar acesta poate sa reclame clubul la LPF, pentru ca daca nu mai poate juca fotbal poate sa obtina destul de multi bani.

Pe mine ma deranjeaza ca arbitrul de centru nu are curajul de a-si asuma decizia de a da drumul la un meci sau nu, in functie de starea gazonului. Am vazut la Tg Mures cu Pandurii, ca a fluierat startul, desi integritatea corporala chiar a arbitrului era pusa in pericol.

Puterea fotbalistilor poate creste semnificativ, daca vocea lor va fi auzita, daca vor avea curajul sa spuna lucrurilor pe nume.

Daca se dovedeste ca Dinamo a ascuns 4 milioane de euro in procesul de insolventa cei care vor avea de suferit vor fi jucatorii.

Financiar vorbind, s-a achitat zilele astea o rata din drepturile tv, bani care au mers catre jucatorii datornici, dar la zi tot nu au ajuns.”, a declarat seful AFAN, Emilian Hulubei, in cadrul emsiunii „Executii in direct”.