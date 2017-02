Dorin Rotariu s-a integrat repede la Brugge. Ce a spus antrenorul despre jucatorul roman

Antrenorul formatiei Club Brugge a vorbit cu admiratie despre Dorin Rotariu si despre modul in care romanul s-a acomodat la echipa din prima liga belgiana.

„S-a adaptat atat de natural la antrenamente in sistemul 4-3-3. In modulul 3-4-3 mai are nevoie de mici corectii, insa, per total, sunt extrem de multumit de modul in care se integreaza. Intelege totul foarte repede, il antrenam zi de zi pentru a ajunge la nivelul maxim.

Duminica e un meci extrem de periculos. Lokeren a reusit sa obtina remize albe cu Anderlecht si Gent. E o echipa extrem de bine organizata si fructifica la maximum orice oportunitate i se ofera”, a declarat Michel Preud’homme, conform voetbalbelgie.be, citat de Digi Sport.