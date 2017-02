Alin Tosca, fostul jucator al Stelei, s-a acomodat la Betis Sevilla, echipa de care este foarte incantat, considerand ca acest transfer este cel mai bun lucru care i s-a intamplat in cariera.

„Sunt foarte fericit ca am ajuns la Betis. Este cel mai bun lucru pentru mine. Am vorbit cu mai multi romani, precum Marica, Rusescu, Andone, toti m-au ajutat cu sfaturi bune. Chiar acum am plecat de la un centru comercial, ma opreste lumea la mall, ma stiu toti.

Sunt de doar 10 zile aici, am jucat un singur meci, dar fanii ma opresc pentru poze si ma felicita. Betis are foarte multi suporteri in Sevilla. Cred ca Betis are cei mai frumosi fani, cei mai entuziasti, iar atmosfera este incredibila.

Colegii m-au ajutat si ei foarte mult, se lucreaza foarte mult cu mingea, tactic, nu se pune foarte tare accent pe partea fizica”, a declarat Alin Tosca, potrivit gsp.ro.

Fotbalistul roman a debutat ca integralist in Primera Division intr-un meci impotriva Barcelonei, incheiat la egalitate, scor 1-1.