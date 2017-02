29 de sportivi romani pleaca la FOTE de la Erzurum

Delegatia Romaniei care va pleca la Festivalul Olimpic de Iarna al Tineretului European de la Erzurum, Turcia a fost prezentata mass-media la Complexul de la Izvorani. Sambata vor pleca pe calea aerului 29 de sportivi, la sapte discipline insotiti de antrenori si de conducerea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.

Presedintele Mihai Covaliu a declarat ca delegatia are ca obiectiv o medalie si cateva clasari pe locurile 4-6 la sarituri cu schiurile, short-track si patinaj artistic. „Suntem alaturi de ei cu tot ce le putem oferi. Dorim ca ei sa simta acest lucru si sa concureze la capacitatea maxima. Au nevoie de experienta, incredere si de sustinere. Sunt copii care doresc sa faca performanta si speram sa reuseasca. Purtatoarea drapelului va fi saritoarea cu schiurile Diana Andreea Trambtias, care a ocupat locul 7 la Mondialele de juniori de la Rasnov in 2016 si a incheiat a noua la Jocurile Olimpice de Tineret din acelasi an”.

Trambitas, legitimata la CSS Brasovia, a mentionat ca si-a propus o clasare in primele sase si, daca va fi posibil, in zona medaliilor. „Va fi o presiune mare. Am emotii, dar sper sa fie bine pana la urma. In perioada urmatoare voi incerca sa adun puncte pentru accederea la Jocurile Olimpice de Iarna de anul viitor”.

Antrenorul Florin Spulber este de parere ca toti elevii sai au sanse la sarituri cu schiurile, desi vor avea adversari din tari cu traditie ca Slovenia, Germania, Austria, Norvegia, Finlanda. „Au nevoie si de sansa, de un culoar bun pe linia de start, evitand pauzele intermediare. Depinde cum vor reusi sa-si gestioneze calitatile in conditii de concurs. Pentru prima oara dupa multi ani vom avea sportivi la toate probele individuale si pe echipe.”

Amanda Winona Stan, cu dubla cetatenie, romano-canadiana, care locuieste impreuna cu parintii la Toronto, va concura la patinaj artistic. Se pregateste de trei ani cu antrenorul rus Andrei Berezintsev, care i-a apreciat calitatile. Ne-a spus ca o pregateste sase ore pe zi. Amanda are doi idoli, rusoaica Evghenia Medvedeva si campioana Italiei, Carolina Kostner din Italia, medaliate europene si mondiale.

Vor face deplasarea Krisztina Toth, Lea Alessandra Trifu, Alexandru Stefanescu, Mihnea Olteanu, care vor concura la schi alpin, Iulian Ababei, Aron Vakaria, Valentin Dirtu, Anna Kemenes, Zsanett Darvas, la schi fond, Carina Militaru, Diana Trambitas, Radu Pacurar, Hunor Farkas, Mihnea Spulber, Daniel Cacina, la sarituri cu schiurile, Matyas Iszlay la snowboard, George Coltea, Adelin Duicu, Vasile Rusu, Andrei Titoc, Timea Hajdu, Eniko Marton, Katalin Potyo la biatlon, Andrei Tanase, Amanda Winona Stan, la patinaj artitstic, Attila Szasz, Cosmin Nedelea, Antonia Gidro, Julia Albert, la short-track.

Luni, in prima zi de concurs, vor evolua sportivi la probele de snowboard paralel, slalom urias baieti, patinaj artistic, programul scurt, schi fond, 5 km clasic fete, 7,5 km clasic baieti.