Dinamo este pe cale sa il transfere pe Rivaldinho, fiul fotbalistului brazilian Rivaldo, dupa ce acesta a sosit in Romania, pentru a efectua vizita medicala.

Dupa Claudiu Bumba, Thaer Bawab si Claude Dielna, Rivaldinho, in varsta de 21 de ani, va semna cu formatia din Stefan cel Mare. Acesta a jucat la Mogi Mirim, echipa din liga secunda a Braziliei, alaturi de tatal sau, apoi a evoluat la Boavista, unde nu a confirmat, asa ca a revenit in Brazilia.

„Dinamo e o echipa mare. M-au convins sa vin aici tatal meu si Adrian Mutu. A fost un vis pentru mine sa joc cu tatal meu in echipa. Nu am piciorul lui stang, niciun jucator cred ca nu-l are, dar imi place sa marchez mult.

N-am mai jucat din noiembrie, dar am facut pregatirea in Brazilia. Pot juca oricand, daca decide antrenorul. Postul meu favorit este cel de varf impins”, a declarat Rivaldinho, potrivit Digi Sport.