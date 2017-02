PSG ofera 92 de milioane de euro pentru transferul lui Sergio Aguero!

Paris Saint Germain doreste sa mai aduca un atacant, care sa il completeze pe uruguayanul Edinson Cavani. Clubul francez a pus ochii pe argentinianul Sergio Aguero, de la Manchester City, pentru care ar putea oferi 92 de milioane de euro, conform L’Equipe.

Campioana Frantei ar fi dispusa sa ii ofere starului argentinian, in varsta de 28 de ani, un salariu de 1,2 milioane de euro pe luna.

Aguero a fost transferat in anul 2011, de la Atletico Madrid, la Manchester City, echipa cu care se afla pe locul al doilea in clasamentul din Premier League si cu care mai are contract pana in anul 2019. City a platit 49 de milioane de euro pentru atacant.