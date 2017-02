OFICIAL, Rivaldinho a semnat cu Dinamo!

Dinamo a anunțat transferul atacantului brazilian Rivaldinho, pe numele sau complet Rivaldo Vitor Borba Ferreira Junior. Jucatorul a semnat un contract valabil trei ani si jumatate cu gruparea din „Stefan cel Mare”.



Noul jucator al echipei Dinamo a efectuat marti dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si a semnat un contract pana la 1 iunie 2020. Rivaldinho va purta tricoul cu numarul 9 la FC Dinamo Bucuresti.

Nascut pe 29 aprilie 1995, la Sao Paulo, Rivaldinho este fiul fostului mare fotbalist brazilian Rivaldo si a inceput fotbalul de performanta la Mogi Mirim Esporte Clube, unde a adunat 47 de meciuri si 11 goluri in toate competitiile.

Transferat in 2015 la Boavista, Rivaldinho a jucat un meci in prima liga a Portugaliei si a revenit anul trecut in campionatul brazilian, la Piracicaba, Internacional si la Paysandu.

La 15 iulie 2015, a avut loc meciul istoric Mogi Mirim – Macae, scor 3-1, in liga a doua a campionatului brazilian, in care Rivaldinho si tatal sau, Rivaldo, au marcat toate golurile echipei gazda. Actualul atacant dinamovist a reusit o „dubla”, in timp ce Rivaldo a inscris din penalty.

Cu o saptamana inainte, mijlocasul Rivaldo, castigator al Balonului de Aur in 1999, revenise pe teren dupa un an, intr-o partida oficiala, la varsta de 43 de ani, fiind titular in meciul in care gruparea al carei presedinte era, Mogi Mirim, a obtinut victoria, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Nautico.