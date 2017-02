Gaz Metan Medias a remizat luni, pe terenul celor de la Poli Timisoara, scor 1-1, iar mediesenii resimt lipsa lui Llullaku si Axente.

Cristian Pustai marturisit ca locul pe care il ocupa echipa sa este unul meritat, dar in continuare Gazul va avea un parcurs greu.



„Matematic, am castigat un punct, pentru ca n-am avut niciodata cele trei puncte. Insa, pentru noi e foarte greu. Ganditi-va ca dintre cele 33 de goluri pe care le-am inscris in prima parte a sezonului, 25 le-au marcat Llullaku si Axente. Trei sferturi din goluri le-au inscris doar ei doi.

Sunt niste pierderi foarte mari pentru noi, dar ne-am propus sa nu privim inapoi. Am facut un sezon bun, vrem sa incheiem bine, mai sunt patru meciuri, deja numaram finalele pe degetele de la o mana. Suntem pe locul pe care-l meritam”, a declarat Cristian Pustai, potrivit Dolce Sport.

Eric De Oliveira, jucatorul mediesenilor, a marturisit si el ca Llullaku si Axente sunt o pierdere pentru echipa, iar acest lucru se simte.

„Stim ca e foarte greu sa ajungem in play-off, dar trebuie sa luptam, sa ne antrenam si sa facem ceea ce ne cere antrenorul. Vrem sa ne indeplinim acest obiectiv. Adevarul e ca ne lipseste foarte mult si Llullaku. La fel si Axente. Ne lipsesc amandoi, dar asta este, unii pleaca, altii vin. Cine vine in locul lor trebuie sa faca cel putin ceea ce au facut ei doi”, a declarat Eric De Oliveira.

Alexandru Buziuc, marcatorul unicului gol al mediesenilor in partida cu Timisoara, s-a declarat incantat de prima sa reusita in tricoul Gazului, dar considera mai important faptul ca echipa a reusit sa obtina un punct.

„Ma bucur foarte mult pentru golul marcat. E prima mea reusita si vreau s-o dedic familiei mele, in special prietenei, pentru ca a fost ziua ei de curand. A fost un corner, s-au balbait portarul si fundasul lor, a sarit mingea la mine…si ce sa zic? Gol. Important este ca nu am pierdut nici punctul acesta, eram in inferioritate si era mai greu pentru noi sa revenim pe tabela”, a declarat si Alexandru Buziuc, conform aceleiasi surse.