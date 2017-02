Marius Sumudica a vorbit despre Denis Alibec, marturisind faptul ca si la Astra avea probleme de comportament, dar tehnicianul giurgiuvenilor a stiut sa il tina in frau. Acesta a explicat situatia lui Alibec, dar i-a transmis si un sfat. In ceea ce priveste masura pe care Steaua a luat-o in privinta jucatorului, Sumudica nu este acord cu amendarea fotbalistilor.

„Alibec pune foarte mult suflet, se exteriorizeaza, asta deranjeaza. si eu am avut probleme cu el, dar am stiut sa-l controlez. intr-un an si jumatate cu mine a luat doar un rosu. A fost exces de zel la arbitru, i se da usor al doilea galben dupa care, in compensatie, i se da si lui Deac.

Nu am zis niciodata ca Alibec e vanat de arbitri, cand spuneam eu de echipa mea ceva imediat sareau altii. Alibec a fost transferul anului, e cel mai bun numar 9, el trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se autodepaseasca. El trebuie sa inteleaga ca fotbalul romanesc are nevoie de el si trebuie sa se potoleasca”

E o masura de responsabilizare. E problema lor. Nu-l amendam dupa meciul asta, eu n-am amendat pe nimeni”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.