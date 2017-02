Marca si palmaresul Otelului Galati, campioana Romaniei din 2011, vor fi scoase la licitatie! Cer va fi pretul de pornire

Adunarea creditorilor FC Otelul a decis sa foloseasca platforma unei case de licitatii pentru a pune in vanzare obiectele ce au definit istoria sportiva a clubului.



„Incepand cu seara de 23 februarie 2017, istoria topita a Otelului va ramane doar in inimile suporterilor si ale colectionarilor. La mai bine de jumatate de secol de la infiintarea echipei galatene, Marca Otelul, precum si dreptul de utilizare a acesteia, dar si palmaresul echipei, format din 80 de cupe, sunt puse in vanzare prin licitatie de catre administratorul FC Otelul, aflat in insolventa, la un pret de pornire de 9.000 euro. Suporterii Otelului vor mai putea achizitiona: o colectie de portrete-caricaturi ale jucatorilor (26 de desene – pret de pornire 1.000 de euro); istoria FC Otelul Galati in imagini, colectia oficiala de fotografii si afise a clubului (106 piese – pret de pornire 3.500 de euro); echipament sportiv (peste 200 de piese de echipament), printre care trei tricouri alb-rosu si noua tricouri albastru-negru, cu care s-a jucat in Liga Campionilor, alaturi de peste 20 de tricouri cu care s-a jucat in Liga I„, se arata intr-un comunicat al casei de licitatii

Licitatia din data de 23 februarie va fi precedata de expozitii in Bucuresti si Galati, precum si de o conferinta de presa la Bucuresti, in data de 10 februarie

Conducerea clubului Otelul Galati a solicitat in iulie 2013 declansarea procedurii de insolventa in urma sechestrului instituit de ANAF pentru datorii de peste 22 de milioane de lei, reprezentand taxe catre bugetul de stat. In 30 martie 2016, Tribunalul Bucuresti a pronuntat falimentul clubului aflat atunci in proprietatea omului de afaceri Dan Adamescu.

Clubul Otelul a fost infiintat in 1964 si a castigat singurul sau titlu de campioana din palmares in editia 2010/2011 a Ligii I. Tot in 2011, Otelul a castigat Supercupa Romaniei.