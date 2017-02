Vesti bune pentru echipa de Fed Cup a Romaniei. Irina Begu se simte bine si va juca in intalnirea dintre Romania si Belgia, din primul tur al Grupei Mondiale II, partida programata in acest weekend, chiar daca ieri a anuntat ca are probleme si prezenta ei e in pericol.

„Nu vreau sa intru prea mult in amanunte. Nu m-am simtit foarte bine inca de la Sankt Petersburg, dar acum sunt mult mai bine si pregatita sa joc„, a declarat Irina, conform Digi Sport.

In ceea ce priveste lipsa Simonei Halep, accidentata, Irina spune ca absenta acesteia nu se va simti foarte mult.

„Va fi un pic mai greu fara Simona, pentru ca ea fiind numarul 4 mondial a adus cate un punct-doua intotdeauna. Bineinteles ca vom simti lipsa ei, dar vom incerca sa ne vedem de treaba noastra si sa castigam„, a mai declarat Begu.