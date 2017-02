Gheorghe Multescu, antrenorul Craiovei, a vorbit despre obiectivele echipei sale, dar si despre terenurile din Romania, declarandu-se ingrijorat in ceea ce priveste etapa urmatoare, de la Botosani.

„Meritam sa fim in lupta pentru titlu, daca ne uitam la jocul nostru, dar sunt si alti factori. Noi nu avem terenuri incalzite peste tot, nu putem juca pe terenuri bune, daca dai de astfel de terenuri denivelate si inghetate se niveleaza valorile. Pentru noi e mai greu, pentru ca avem un joc de posesie. Acum ne preocupa terenul de la Botosani, inteleg ca vine din nou frigul.

Mai intai ne propunem sa fim in play-off, pentru ca nu suntem matematic calificati acolo, si vedem pe urma. O luam pas cu pas, mai intai vrem sa fim in play-off, apoi in primele trei, pe urma mai vedem. Eram pregatiti sa ramanem in aceasta iarna fara Vatajelu, eram acoperiti, pentru ca il aveam si pe Briceag. Nu vrem sa pierdem jucatori multi, ci ne-am propus sa vindem un singur jucator important pe sezon”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Digi Sport.