Daniel Isaila, selectionerul nationalei Romaniei de tineret, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre reinceperea campionatului in Liga I, dar si despre situatia tinerilor fotbalisti din Romania.

„Imi place orice proiect in sustinerea si promovarea jucatorilor tineri. Nu poate decat sa ne ajute sa crestem si sa promovam tineri, sa le dea meciuri oficiale, sa capete experienta.

A fost o etapa extrem de interesanta, cu o viteza de joc destul de buna, cu implicare a jucatorilor si asta in conditii destul de dificile. Eu astept sa se promoveze si mai multi tineri.

Nimeni nu are incredere sa promoveze tineri la noi in campionat. Avem jucatori talentati si in Liga a II-a si in Liga a III-a si in Liga I, dar acestia trebuie sa joace. Viitorul este un exemplu de urmat, a investit si deja vedem rezultatele.

Eu cred ca fiecare individ are personalitatea lui, valoarea lui si se poate impune in strainatate in felul lui. Factorul financiar este extrem de important. Sunt multi tineri care pleaca pe bani multi, dau de mirajul banilor si isi pierd capul.

Este o grupa complicata, nu mai exista grupe usoare. Toate meciurile sunt extrem de dificile. E greu, se califica numai una, dar asta nu inseamna ca nu avem sansa noastra si nu vom incerca sa scoatem ce-i mai bun din fiecare joc.

E prematur sa tragem niste concluzii. Eu cred ca toate echipele care vor intra in play-off vor avea sanse la titlu. Cine va avea lotul echilibrat va avea castig de cauza.”, a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisiunii Executii in direct.