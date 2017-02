Formatia ilfoveana Concordia Chiajna era in cautarea unui fundas central, pe care l-au gasit in persoana unui fotbalist roman, care evolueaza in Polonia, la Cracovia.

Ilfovenii s-au inteles cu formatia poloneza in vederea unui imprumut al fotbalistului Florin Bejan, pana in vara acestui an.

Fundasul, in varsta de 25 de ani, va reveni astfel, dupa aproximativ un an, in Liga I, unde a mai jucat in tricoul celor de la ASA Targu Mures.