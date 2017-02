Campioana pierde in fieful lui Dinamo in Liga masculina de baschet!

Antepenultima etapa a sezonului regula din Liga Nationala de baschet masculin a consemnat un nou esec al campioanei en-titre CSM CSU Oradea, de data asta pe terenul celor de la Dinamo Bucuresti si doua meciuri decise in urma prelungirilor.

Formatia bihoreana a pierdut al doilea meci consecutiv, de data asta in fieful dinamovistilor bucuresteni, 81-93 (44-40), rezultat in urma caruia a ajuns pe ultimul loc ce asigura prezenta in grupa 1-6. Continua sa conduca U Banca Transilvania Cluj-Napoca, 95-66 (49-34) cu Phoenix Galati, care pastreaza avansul de trei puncte fata de Steaua CSM Eximbank, 93-87 (43-42, 78-78, 15-9) in deplasare la BC Mures si SCM Timisoara, 86-69 (47-27) la Olimpic Municipal Baia Mare. BCM Universitatea Pitesti ramane in cartile calificarii dupa victoria obtinuta dupa prelungiri, 101-99 (46-58, 86-86, 15-13) pe terenul vecinilor de la SCM Universitatea Craiova. CSU Sibiu a avut zi libera, dar pastreaza sanse de a merge in prima grupa valorica dupa ultimele doua runde.

In acest weekend se vor disputa partidele penultimei etape a primei parti a campionatului, cu trei dueluri de foc: SCM Timisoara-CSU Sibiu, Steaua CSM Eximbank-BCM Universitatea Pitesti si CSM CSU Oradea-U Banca Transilvania Cluj-Napoca.