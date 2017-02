Badr Hari ramane condamnat la inchisoare cu executare!

Dupa mai bine de 4 ani de proces, Curtea Suprema din Amsterdam a decis ca sportivul marocan de origine olandeza sa ramana condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, informeaza presa olandeza, in urma apelului facut de echipa manageriala a acestuia la sentinta data in noiembrie 2016!



Hari, care tocmai a revenit in circuitul K1 dupa o pauza de un an si ceva, mai are insa de executat doar 6 luni din pedeapsa, 10 luni fiind suspendate conditionat, iar restul executate in 2012.

Condamnarea lui Hari vine dupa ce, in 2012, l-a lovit cu salbaticie, intr-un club de noapte, pe omul de afaceri Koen Everink, care ar fi insultat-o pe prietena sportivului din acel moment, Estelle Cruijff, fosta sotie a lui Ruud Gullit.

Badr trebuie sa plateasca si 40 000 de euro daune catre familia lui Everink, a decis tribunalul. Intre timp, Everink nu mai e in viata, a fost omorat in martie 2016 in propria sa casa, dar numele lui Hari n-a fost in niciun fel legat de crima comisa anul trecut.