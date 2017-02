Atacantul formatiei Bayern Munchen a castigat, in anul 2016, alaturi de coechipierii sai, titlul in campionatul german, Cupa Germaniei si a ajuns in faza sfeturilor de finala ale Campionatului European cu prima reprezentativa poloneza.

Robert Lewandowski, in varsta de 28 de ani, i-a surclasat pe Kamil Glik (AS Monaco), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Arkadiusz Milik (SSC Napoli) si Michal Pazdan (Legia Varsovia).