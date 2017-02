Simona Halep a vorbit la reintoarcerea in tara, dupa retragerea de la Sankt Petersburg, despre accidentarea sa la genunchi, dar si despre decizia pe care a luat-o in legatura cu aceasta.

„M-am antrenat opt zile foarte intens si nu am avut dureri. Dar meciul oficial este diferit fata de antrenament, acolo ai foarte multe opriri, schimbari de directie fara sa te protejezi deloc, si a doua zi m-a luat durerea. În timpul meciului nu m-a durut deloc, dar a doua zi a fost greu sa alerg. Nu este o accidentare foarte grava, am facut RMN, nu exista nimic la tendon sau ligamente, e doar o inflamatie, am putin lichid, trebuie sa fac pauza, asa mi-au spus toti doctorii.

Nu ma simt prea bine cu genunchiul, este o accidentare care este deja de lunga perioada. Sper sa ma fac bine cat de repede se poate. Nu stiu exact acum ce se va intampla. Cu siguranta voi lua pauza, pentru ca e foarte bine pentru genunchi. Am incercat tot felul de tratamente, dar pana acum n-a mers si o sa vad de luni încolo ce pot sa fac ca sa fie bine. Nici in Dubai nu voi juca, voi merge direct la Indian Wells. Sper”, a declarat Simona Halep, potrivit Dolce Sport.