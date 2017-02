Real Madrid, lidera solitara dupa 21 de etape din grupele Euroligii masculine de baschet!

Profitand de infrangerea campioanei en-titre TSKA Moscova la Fenerbahce Istanbul Real Madrid a devenit lidera solitara in Euroliga masculina de baschet gratie victoriei obtinute pe terenul revelatiei Baskonia Vitoria Gutierez. Olympiacos a castigat in Rusia, la Unics Kazan si ramane pe locul al treilea. S-au mai impus in deplasare in runda cu numarul 21 Panathinaikos Atena si Anadolu Efes Istanbul. Profitand de infrangerea campioanei en-titre TSKA Moscova la Fenerbahce Istanbul Real Madrid a devenit lidera solitara in Euroliga masculina de baschet gratie victoriei obtinute pe terenul revelatiei Baskonia Vitoria Gutierez. Olympiacos a castigat in Rusia, la Unics Kazan si ramane pe locul al treilea. S-au mai impus in deplasare in runda cu numarul 21 Panathinaikos Atena si Anadolu Efes Istanbul.

Real a obtinut un succes scontat, dar destul de greu, 79-71 (49-36) in fieful noii promovate Baskonia Vitoria Gutierez, ajungand la un total de 16. O urmeaza cu 15 victorii TSKA Moscova, 71-77 (40-36) la Fenerbahce Istanbul si Olympiacos Pireu, 90-75 (56-36) la Unics Kazan. Zalgiris Kaunas continua seria rezultatelor favorabile, 89-85 (39-38) cu FC Barcelona, ca si Emporio Armani Milano, care a trecut la un singur cos, 89-87, de Darussafaka Dogus Istanbul, desi a fost condusa la pauza cu 38-51. Steaua Rosie Belgrad a pierdut in propria arena, 72-86 (36-47) cu Anadolu Efes Istanbul, dar si-a pastrat pozitia 5. In schimb, Brose Baskets Bamberg a reusit, in fine, sa-si satisfaca suporterii, dupa 90-75 (41-43) cu Maccabi Tel Aviv.

Partida din etapa urmatoare de la Istanbul, dintre Darussafaka Dogus si Fenerbahce, poate fi considerata cel mai echilibrat duel, care o poate aduce pe prima echipa in cursa pentru calificarea in play-off daca va reusi sa csatige.