ASA Targu Mures a disputat vineri, primul meci al acestui an, impotriva campioanei en-titre a Romaniei, in cadrul etapei cu numarul 22 a Ligii I. Partida s-a incheiat in devafoarea echipei conduse de Ilie Stan, la scorul de 1-0. Antrenorul muresenilor a marturisit ca jucatorii sai nu au experienta si ca echipa trebuia sa fie mai responsabila.

„Stiti care e boala fotbalului mondial, ultimii 30 de metri. Noi ducem jocul pana la 30 de metri prin tot ceea ce facem la antrenamente, dar acolo intervine calitatea jucatorului. Se vede ca avem jucatori fara experienta. Daca eram putin mai responsabili si cu mai multa personalitate puteam pleca si noi cu un punct. Vor veni si banii de la televiziuni si atunci cred ca lucrurile vor intra in normal” , a declarat Ilie Stan, potrivit Dolce Sport.

Banel Nicolita a vorbit si el dupa revenirea sa in Liga I, declarandu-se bucuros de acest lucru. Acesta s-a declarat increzator in echipa la care activeaza in prezent.

„M-am intors in fotbalul romanesc, ma bucur ca pot sa joc din nou. Simteam ca pot mai mult, asa ca m-am intors. Eu sper ca se vor rezolva si problemele financiare, sper ca se fac eforturi pentru jucatori, pentru ca doar asa putem juca. Nu e usor pentru cei care au familii sa stea neplatiti 2-3 luni, nu e usor deloc.

Am mare incredere in aceasta echipa, in tot ce se intampla aici si am venit sa ne salvam de la retrogradare. Regret ca n-am ajuns la Astra, acum nu mai e cale de intoarcere. Am avut niste probleme personale, a trebuit sa le rezolv, a trebuit sa fiu alaturi de familia mea si de proiectul pe care l-am avut acolo. Asta este acum” , a spus si Banel Nicolita.