CSM Bucuresti nu a pierdut sansa la calificare! Romancele au castigat al doilea meci in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin

UPDATE / CSM Bucuresti a ramas la conducere si in repriza secunda si a incheiat meciul cu o victorie importiva celor de la Krim Ljubljana, cu scorul de 24-21.

UPDATE / CSM Bucuresti conduce la pauza cu scorul de 14-9 , in fata formatiei Krim Ljubljana. In prima jumatate a partidei, romancele au condus pe tot parcursul acesteia.



CSM Bucuresti va disputa sambata, de la ora 18:00, al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, in deplasare, impotriva formatiei Krim Ljubljana.

Romancele sunt obligate sa castige aceasta partida pentru a se putea califica in sferturile de finala ale acestei competitii, in acest moment, aflandu-se in afara locurilor care asigura calificarea.

„Din momentul acesta nu va trebui să mai facem niciun pas gresit si sa vedem şi jocul rezultatelor”, a declarat antrenorul CSM-ului, Aurelian Rosca.

Campioana Europei en-titre, CSM Bucuresti trebuie sa recupereze doua puncte fata de Larvik, echipa cu care au remizat in primul meci al grupelor si trei puncte fata de Krim si Midtylland.

Clasament: