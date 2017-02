FINAL / Viitorul demonstreaza de ce este lider in clasamentul Ligii I! Elevii lui Hagi au intors scorul in Stefan cel Mare

Echipa condusa de Gheorghe Hagi, aflata pe primul loc in clasamentul Ligii I, a disputat sambata, partida impotriva formatiei Dinamo Bucuresti, in Stefan cel Mare. Viitorul a invins cu scorul de 2-1 si si-a consolidat pozitia in clasament.

Dinamo a deschis scorul prin Nistor, care i-a dus pe „caini” in avantaj la vestiare. In repriza secunda, Viitorul a intors scorul prin reusitele lui Boli si Coman.

Elevii lui Ioan Andone se afla pe locul 5 in clasamentul primului esalon, cu 32 de puncte obtinute in 21 de partide disputate, in timp ce Viitorul este pe prima pozitie, cu 42 de puncte, in tot atatea meciuri jucate.

Partida din tur s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, pe stadionul din Ovidiu, golurile fiind marcate de catre Nimely pentru constanteni si Valentin Lazar, pentru Dinamo, transferat ulterior, in strainatate.

Echipele de start:

Dinamo: Branescu – Ceccarelli, Nedelcearu, Maric, Filip – Nistor, Dudea, Palic – Hanca, Nemec, May Mahlangu



Rezerve: Penedo, Popescu, Corbu, Bawab, Popa, Oliva, Olteanu

Antrenor: Ioan Andone

Viitorul: Rimniceanu – Benzar, Tiru, Boli, Ganea – Vina, Nedelcu, Purece – Chitu, Morar, Iancu

Rezerve: Buzbuchi, Dumitrescu, Coman, Casap, Cicîldău, Hodorogea, N. Roșu

Antrenor: Gheorghe Hagi