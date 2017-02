Ioan Andone a vorbit inaintea meciului cu Viitorul, laudand echipa lui Gheorghe Hagi, dar sustinand ca alb-rosii vor juca pentru victorie, egalul nefiind luat in calcul. Meciul se va juca sambata, de la ora 20:00, pe stadionul din Stefan cel Mare.

„Plecam de pe locul cinci in clasament si suntem angrenati si in cele doua cupe. Ne putem indeplini toate obiectivele, nu ar fi o minune. Ar fi un lucru normal in urma muncii depuse. Important e sa facem un grup valoros, iar cei care vin sa inteleaga faptul ca la Dinamo trebuie sa munceasca. Aici nu se poate juca in varfurile degetelor.

Vin meciuri importate, iar eu zic ca din fiecare trebuie sa castigam ceva, minimum un punct. Cu Viitorul va fi extrem de dificil. E o echipa construita frumos, proiectul lui Hagi a dat roade, au deja 10 puncte in fata noastra. Au multi jucatori tineri romani, de calitate, iar daca ii lasi sa joace si nu ii blochezi pot crea pericol. Pentru ei e usor, ce daca pierd la Dinamo? Dar pentru noi nu e asa. Avem nevoie de cele 3 puncte ca sa ne apropiem. Un punct nu e bun, vom juca numai pentru victorie acest meci, vom da tot ce putem noi. Dar stiu ca va fi greu. Noi avem cinci jucatori noi de la ultimul meci cu Viitorul, deci nu se stie”, a declarat Ioan Andone, conform Digi Sport.