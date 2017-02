Gheorghe Multescu, antrenorul Craiovei, a vorbit dupa victoria echipei sale cu scorul de 5-0 in fata celor de la FC Voluntari, declarandu-se multumit de scor si de unitatea grupului sau.

„Pana in minutul 40 am crezut ca e un deja vu. Am ratat ocazii mari si credeam ca e un nou scenariu pe care l-am mai vazut. Dar am fost mai precisi si am profitat si de spatiile lasate de adversar.

Sunt multumit de scor. Cei de la Voluntari au jucatori care stiu cu mingea, au avut posesie. Dar noi am venit peste ei.

Suntem deja un grup unit, mai e un pic de lucrat. Dimitrov face mult pe atac, dar tine uneori cam mult de minge. Deocamdata am luat o optiune pentru play-off si e bine ca am trecut de bariera de doua goluri”, a declarat Gheorghe Multescu.

Nicusor Bancu a vorbit si el dupa aceasta victorie la scor, marturisind ca el si coechipierii sai vor juca fiecare meci pentru a castiga.

„Nu prea am reusit performanta de a marca 5 goluri intr-un meci. Conteaza la noi ca suntem o echipa inchegata, am lucrat mult in cantonament. Va fi un meci greu la Botosani, cu toate ca e o echipa care s-a mai schimbat. Noi vom juca la victorie, ca orice meci. Daca mentinem ritmul acesta, cu siguranta ca lumea ne va lua in calcul pentru titlu”, a declarat si Nicusor Bancu, conform Dolce Sport.