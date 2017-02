Sever Dron a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre decizia Simonei Halep de a lua o pauza pentru a se recupera, privind accidentarea la genunchi. Acesta a vorbit si despre evolutia romanilor in Cupa Davis, dar si despre meciurile romancelor ce se vor disputa in cadrul Fed Cup.

„Decizia Simonei este foarte buna. Sanatatea e inainte de orice, la orice jucator. Pacat ca nu a luat decizia mai inainte. Trebuie s-o ia, pentru ca degeaba mai continua cu accidentarea. Degeaba vorbim de tehnica, de agresivitate, daca corpul nu iti permite. Trebuie sa isi rezolve aceasta problema, pentru ca tenisul nu se pierde.

Belgia este o echipa destul de greu de invins, dar in formatul cu cinci meciuri se poate. Depinde ce aport aduce si Ilie, el trebuie sa le motiveze. El nu poate sa aduca decat un plus, prin experienta lui. Il lasam sa isi faca treaba pentru ca este capitan si trebuie sa conduca echipa.

Fetele au ajuns la nivelul lor prin munca lor, ele trebuie sa arate asta la Fed Cup.

Niculescu si Begu au mai jucat impreuna, se inteleg bine, e un lucru foarte bun. Romania la dublu este avantajata pentru acest meci. Pe Simona trebuie sa o lasam in pace, sa isi revina din punct de vedere al sanatatii, sa fie in forma. Acum, are destul timp sa se gandeasca, sa vada despre ce e vorba.

Copil-Tecau e un dublu de circumstanta, nu e un cuplu pe care te poti baza, nu au jucat mult impreuna. Pavel trebuie sa introduca jucatori tineri. Trebuie lucrat mult si la baieti. Federatia trebuie sa faca ceva sa ii invete pe jucatori ca si Cupa Davis e importanta, nu doar turneele individuale.

Simona si-a facut un nume, nu mai conteaza clasamentul. Poate sa cada in clasament si cand revine ea e tot Simona Halep. Romania poate sa treaca de Belgia si fara Simona. Sa vedem ce se intampla pe teren, conteaza atitudinea.”, a declarat Sever Dron, in cadrul emisiunii Liga de weekend.