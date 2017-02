Marius Sumudica, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria de vineri, in fata formatiei ASA Targu Mures, scor 1-0. Acesta a marturisit de ce nu s-a ridicat deloc de pe banca in timpul meciului, dar si parerea conducerii despre Ionita.

„L-am facut mare pe Pap, am ratat cat pentru un campionat. Este primul meci, am revenit, am fost putin detasati, eu nu am reactionat, am stat pe banca. Am castigat un meci foarte bun. Suntem pe loc de play-off si speram ca pana la urma sa ramanem acolo unde trebuie, si anume, in primele sase. E foarte important sa inlantuim victoriile, pentru ca victoriile aduc victorii.

Urmeaza un meci extraordinar de greu la Iasi, la ora jocului vor fi -10 grade, sunt curios cum se va desfasura un astfel de joc, pentru ca imi doresc sa jucam fotbal. Nu vreau sa patim ce au patit cei de la Pandurii, pentru ca la patru zile jucam cu Genk. Jucatorii nostri nu vor intra pe gazon, pentru ca nu vrem sa riscam. Vreau sa trag un semnal de alarma, ca la ora jocului, terenul sa fie bun.

Ionita e un jucator extraordinar in care eu am incredere si am incercat sa ii dau incredere, sa joc cu el. Mi s-a transmis din partea conducerii, pana la meciul de aseara, sa nu mai joc cu el pentru ca nu are ce cauta in echipa. Ionita a jucat la mine din primul minut si va juca. Poate fi valorificat si poate face bani.

Craiova e o echipa ofensiva, buna, care a dictat ritmul jocului, o echipa pe care eu o cunosc foarte bine si cred ca vor fi meciuri frumoase in play-off.

Nu m-am ridicat de pe banca deloc, pentru ca eu consider ca jucatorii sunt maturi si nu au nevoie. Ma mai gandesc si la sanatatea mea, sa nu ma mai agit si ma mai gandesc si la suspendare.

Dubla cu Genk este extrem de importanta pentru mine ca antrenor, pentru jucatori si pentru fotbalul romanesc. Eu cred ca putem sa ne calificam. Astra a ajuns o echipa respectata, care are foarte multi fani. Mie imi creste inima cand ies cu jucatorii la mall si sunt opriti de n oameni sa faca poze.”, a declarat Marius Sumudica, in cadrul emisiunii Liga de weekend.