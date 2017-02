Marcel Ghergu, presedintele formatiei Chindia Targoviste, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre stagiul de pregatire al clubului din subordine, dar si despre problemele esalonului secund.

„Am gasit conditiile optime de pregatire, am ales baza de la Mogosoaia. Am decis sa nu luam niciun meci amical in perioada asta. Vom avea si meciuri amicale in perioada urmatoare.

Avem un lot de jucatori omogen, cu jucatori buni. Noi incercam sa obtinem rezultate cat mai bune si sa urcam in clasament. Ne-am dori ca acest campionat sa se desfasoare in conditii normale, fiecare echipa sa-si rezolve problemele, sa fie un campionat competitiv.

Sunt probleme deosebite cu care se confrunta echipele de Liga a II-a, Liga a III-a, speram ca acestea sa se rezolve. Nu stiu cat vor mai putea finanta autoritatile la acest nivel, avem nevoie de implicarea mediului privat”, a declarat Marius Ghergu, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.