AUDIO – EXCLUSIV / Ionut Rusu, directorul Salii Polivalente din Cluj, a fost prezent in studioul Sport Total FM

Ionut Rusu, directorul Salii Polivalente din Cluj, a fost prezent in studioul Sport Total FM, pentru a vorbi in cadrul emisiunii Fotbal la matineu, despre responsabilitatile sale si despre competitiile si evenimentele organizate in Sala Polivalenta din Cluj.

„In anul 2017, avem doua evenimente foarte importante care se vor desfasura la Sala Polivalenta din Cluj, este vorba despre Campionatul European de gimnastica, iar al doilea este Eurobasket 2017, care este cel mai important eveniment gazduit vreodata in Romania.

Am facut 10 ani de fotbal la Universitatea Cluj, dar m-am oprit pentru ca a trebuit sa aleg intre studii si sport.

Sala s-a inaugurat in 2014, de atunci sunt angajat la Sala Polivalenta. Initial am fost director administrativ, prin implicarea mea am ajuns sa conduc aceasta sala.

Este obligatoriu sa ajungem la 10.000 de locuri, acum sala are circa 7.000 de locuri. Este cea mai mare sala de acest fel. Primaria a luat decizia de a investi inca 3 milioane jumatate de euro pentru extinderea salii.”

Cristina Petrovici, PR-ul Salii Polivalente din Cluj: „Noi ca sala le oferim tot sprijinul local. Ii punem pe sportivi si delegati in legatura cu transportul local, le prezentam ce probleme exista sau nu.

La inceput, lumea venea la toate meciurile pentru nouatea obiectivului si a salii, dar acum lumea vine doar daca echipa are performante.”

