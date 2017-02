Catalin Rufa a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei Metalul Resita, in momentul de fata si despre achizitiile din aceasta iarna. Mihai Dina, Cristi Munteanu, Dananae, Valentin Lupu, Octavian Vasile, Alin Patrascu sunt numele jucatorilor care au venit la echipa in aceasta pauza competitionala.

„Mai avem de pus la punct aspecte pentru ca lucrurile sa fie asa cum trebuie. Sumele de pe urma transferului lui Vatajelu vor veni in decursul acestei luni.

E vorba ca Bucurestiul atrage si e mult mai frumos sa joci in Bucuresti si jurul acestui oras. Si Mihai Stoica a stiut cum sa ii atraga pe jucatori sa vina la echipa.

Antrenorul si-a manifestat nemultumirea fata de unele aspecte legate de partea tehnica, noi incercam sa ii punem la dispozitie ceea ce isi doreste si cred ca va fi o colaborare de bun augur.

Ne place sa lucram cu tinerii, ne place sa ii promovam si sa le dam incredere. Avem patru jucatori nascuti in 1999, dintre care unul sau doi, este imposibil sa nu ajunga in prima liga.

Am vorbit cu Bogdan Vatajelu, este extrem de incantat, dar l-am sfatuit sa ramana cu picioarele pe pamant si i-am spus ca Sparta Praga este doar o rampa de lansare pentru el.

Daca lucrurile decurg ca pana acum, cu siguranta, la vara, vom schimba denumirea echipei in Vointa Snagov. Eu imi doresc din tot sufletul sa ramanem la Snagov, pentru ca aici simt sprijin din partea tuturor. Oamenii isi doresc sa facem o chestie de durata, o academie, avem multe in plan.

Nici nu luam in calcul retrogradarea. Daca ar fi inceput acum turul campionatului ne-am fi putut bate la primele cinci locuri.”, a declarat Catalin Rufa, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.