Attila Karda, presedintele formatiei Olimpia Satu Mare, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre stagiul de pregatire din Cipru, dar si despre amicalele disputate acolo.

„Astazi vom disputa un amical cu echipa a doua a celor de la Spartak Moscova. Am disputat cel mai important meci din istoria clubului, impotriva formatiei Steaua Rosie Belgrad. Politica lor este sa isi imprumute jucatorii la o alta echipa din prima liga rusa pentru a-i putea monitoriza.

Avem cantarul din doua in doua zile, pentru ca le-am spus ca vreau sa strang si eu ceva bani pentru club din amenzi, dar nu i-am prins.

Bogdan a avut o discutie cu Daminuta, depinde de el. Nu pornim cu gandul ca va avea escapade. Eu am mare incredere in el.

Eu sper sa ne batem in toate meciurile pentru a obtine cele trei puncte si imi pare sincer rau de Brasov, pentru ca ar fi pacat ca inca un nume de traditie sa moara. Eu chiar sper sa poata duce acest campionat pana la sfarsit, si la anul de ce nu.

Urmeaza sa incercam sa ne adapdam la conditiile care sunt in tara. Terenul nostru arata deplorabil. Aici incercam sa ne pregatim tactic, iar acasa incercam sa ne adaptam si sa punem in practica ce am pregatit aici.”, a declarat Attila Karda, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.