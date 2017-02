Adi Szabo, fostul antrenor al formatiei FC Brasov, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia de la Brasov, in ceea ce priveste falimentul anuntat vineri.

„Sunt momente triste pentru toti iubitorii sportului brasovean, chiar si pentru cei din tara. Perspectiva de a se desfiinta si de a disparea de pe harta fotbalistica un club te face sa fii trist, sceptic.

Consider ca momentul in care s-a decis sa se declare insolventa, a fost fortat. Nimeni nu se astepta la acest lucru, pentru o suma infima in raport cu intretinerea unui club. Se plateste pentru unele datorii din trecut, s-a bagat totul sub pres de-a lungul timpului.

Majoritatea cluburilor vor sa traiasca numai din ceea ce vine de la televiziune.

Sunt convins ca ii este foarte greu si lui Colner Talnar. Vede si el ca celelalte echipe au un program de pregatire bine stabilit, iar dansul a cerut si nu i s-a oferit decat jumatate din ceea ce a cerut. Probrabil ca este obisnuit cu situatia si va incerca sa-si faca treaba lui.

De cate ori au venit banii, eu am fost sarit, asta este o alta problema. Eu m-am adresat instantelor.”, a declarat Adi Szabo, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.