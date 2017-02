Budescu, comparat cu Messi de catre Sumudica. Ce a raspuns fotbalistul

Dupa victoria de pe teren propriu, in fata formatiei ASA Targu Mures, Marius Sumudica l-a laudat pe Constantin Budescu, comparandu-l cu atacantul Barcelonei, Lionel Messi.

„Budescu e Messi pentru campionatul nostru, Ce sa mai vorbim…”, a declarat Marius Sumudica.

Budescu a marturisit ca antrenorul Astrei este principalul motiv pentru care fotbalistul nu a parasit echipa giurgiuveana.

„El este principalul motiv pentru care am ramas la Astra. sumudica este un antrenor foarte bun si am ales sa colaboram din nou. Cu el antrenor am jucat cel mai bine. Acum are de reglat niste probleme cu oamenii din conducere, am avut o discutie cu el, dar si cu cei din conducere. Sper sa se ajunga la un numitor comun, pentru ca toate chestiile acestea se rasfrang asupra echipei, iar asta nu e bine deloc”, a declarat Budescu, conform Dolce Sport.