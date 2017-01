Un atacant de la Steaua a fost imprumutat in Liga a II-a la Academica Clinceni

Steaua a castigat doi titulari dupa transferul lui Alibec si al lui Gnohere, in aceasta iarna, iar echipa a renuntat la Cristian Ontel in favoarea unui imprumut la Academica Clinceni, formatie din Liga a II-a a campionatului romanesc, potrivit sport.ro.

Imprumutul atacantului, in varsta de 18 ani, este valabil pana la vara, perioada dupa care se va intoarce la formatia ros-albastra.

Lui Ontel i s-a acordat sansa de a juca la prima echipa a Stelei, dar nu a reusit sa confirme, iar filmul s-a rupt dupa ce a incasat un cartonas rosu in meciul cu CSM Iasi.

Astfel, Ontel se alatura echipei din esalonul secund, situata pe locul 13 in clasament, cu 21 de puncte obtinute in 16 partide disputate in acest sezon de campionat.

Tanarul fotbalist se afla acum, pe lista jucatorilor care au parasit echipa in aceasta iarna, alaturi de: Bourceanu, Aganovic, Golubovic, Tosca, Popa si Valceanu.