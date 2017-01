Simona Halep va participa pentru prima data la turneul WTA de la Sankt Petersburg si a vorbit despre aceasta competitie si si-a exprimat dorinta de a scoate un rezultat bun in Rusia. Romanca va juca primul meci direct in turul al doilea impotriva invingatoarei dintre Niculescu si Konjuh.

„Este un turneu mare. Este prima oara cand sunt in Sankt Petersburg si am apucat deja sa vizitez orasul. Totul arata bine, cladirile sunt incredibile. Arena este superba. Sunt foarte fericita sa fiu aici si sper ca voi avea un rezultat bun.

Afisul turneului este unul puternic. Sunt multe jucatoare care practica un joc foarte bun. Venus vine si ea, dupa finala de la Australian Open. Va trebui sa imi pastrez concentrarea.

Sunt sigura ca Turneul Campioanelor s-ar putea disputa la Sankt Petersburg. As vrea sa vin aici sa evoluez la finalul anului. Vremea este buna, chiar daca este frig. Ar fi o mutare buna pentru toata lumea.”

Sportiva, in varsta de 25 de ani, a parasit turneul de la Australian Open inca din primul tur, dupa ce a fost invinsa de locul 57 WTA, Shelby Rogers si a declarat ca a avut probleme la genunchi incepand cu Turneul Campionilor, probleme pe care le-a resimtit la Melbourne.

„Am avut probleme cu genunchiul, de la Singapore. Acolo am avut cele mai mari dureri. Au urmat cateva saptamani libere, in care m-am tratat. In perioada de pregatire m-am antrenat puternic si nu am simtit durerea. Cand am revenit la meciurile oficiale, a reaparut durerea si nu am putut juca la nivelul meu cel mai bun.

A trebuit sa iau o pauza dupa Australian Open. Acasa am avut parte de un tratament. Acum, ma simt bine. Am zece zile de antrenament in spate. Totul este bine. Sper sa joc la nivelul cel mai bun. Suprafata este buna, imi place.”

Simona a facut si o declaratie personala, marturisind ca isi doreste sa aiba trei copii, pe care sa ii creasca in Romania. Pe plan sportiv cel mai mare vis al sau este sa castige un turneu de Grand Slam.

„Visul meu e sa am trei copii, daca este posibil. Vreau sa imi fac o familie si sa traiesc in Romania. Pe plan sportiv, imi doresc sa castig un turneu de Grand Slam”, a declarat Simona Halep, conform Digi Sport.