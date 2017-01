Simona Halep – Ana Konjuh, miercuri, de la ora 11:30, in turul II al turneului WTA de la St. Petersburg. In aceeasi zi vor mai evolua altre trei romance, la dublu

Organizatorii turneului de la Sankt Petersburg au anuntat ziua si ora la care se va disputa partida dintre Simona Halep, principala favorita si locul 4 mondial, si Ana Konjuh, locul 39 WTA, in turul II al turneului.



Astfel, sportiva noastra va debuta in competitie pe terenul central (Sibur Arena), miercuri, de la ora 11:30. Partida va fi prima confruntare directa intre Halep si Konjuh.

In aceeasi zi, in proba de dublu, va evolua si perechea Irina Begu/ Monica Niculescu, impotriva perechii Lenka Kuncikova (Cehia)/Elise Mertens (Belgia), pe terenul 1, partida urmand a incepe dupa desfasurarea meciului de simplu, Annika Beck – Yulia Putintseva.

Apoi, dupa finalul partidei in care va evolua perechea noastra, pe teren isi va face aparitia si ultima jucatoare din tara noastra, in acest turneu, Raluca Olaru, care va evolua la dublu, in compania ucrainencei Olga Savchuk, impotriva perechii formata din Jelena Ostapenko (Lituania) si Alicja Rosolska (Polonia).