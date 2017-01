Numele lui Giani Kirita a aparut intr-un dosar de trafic de droguri, plus o serie de acuzatii la adresa fostului capitan al lui Dinamo, iar procurorii DIICOT au facut lumina in ceea ce-l priveste pe fostul fotbalist.



Potrivit ziarului Ring, Giani Kirita nu este urmarit penal si nu are nicio calitate in vreun dosar de trafic de droguri, desi s-a scris in media ca ar fi fost ridicat de mascati si audiat de procurorii DIICOT, chiar cei care au infirmat pentru ziarulring.ro ca articolele aparute nu au nicio baza reala.

„Nu confirmam existenta unui dosar pe numele lui Giani Kirita”, a declarat, pentru sursa citata, Mihaela Porime, procuror-sef in cadrul DIICOT.

„Am vazut cele scrise in presa insa faptele nu sunt reale. Giani Kirita nu a fost ridicat niciodata de ofiterii BCCO”, a declarat o sursa BCCO.