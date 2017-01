Paul Papp si-a reziliat contractul cu FC Will, echipa din a doua liga elvetiana, pentru ca a simtit ca locul lui nu este acolo. Acesta s-a inteles cu Karabukspor, echipa din prima liga a Turciei.

Jucatorul roman, in varsta de 27 de ani, va semna un contract pe trei sezoane, perioada in care va fi platit cu 600.000 de euro anual si va juca alaturi de alti patru romani: Marius Alexe, Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman si Cristi Tanase.

„Merg undeva unde exista obiective si de unde pot sa revin la echipa nationala. Cei de la FC Zurich sunt la 20 de puncte in fata celor de la FC Will. Cred ca patronul va pleca de la anul si nu cred ca mai e locul meu aici. Nu am jucat niciodata unde nu am fost dorit cu adevarat. D-asta am vrut sa plec”, a declarat Paul Papp, potrivit gsp.ro.

La FC Will, fundasul roman a jucat 17 meciuri si a marcat trei goluri, de la venirea sa, in vara anului 2016. Problemele financiare ale formatiei elvetiene a fost unul dintre principalele motive pentru rezilierea contractului de comun acord. Papp avea printre cele mai mari salarii de la echipa, 550.000 de euro.

Karabukspor se afla pe locul 10 in clasamentul primei ligi din Turcia, cu 24 de puncte obtinute in 19 partide disputate.